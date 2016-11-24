Twitter kurucusunun hesabını askıya aldı!

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'in hesabı yanlışlıkla askıya alındı.

Dorsey, hesabıyla ilgili teknik hatanın giderilmesinin ardından Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 2006 yılında attığı ilk tweetine benzer şekilde, “Twitter hesabım yeniden aktif, bu dahili bir sorundu.” ifadesine yer verdi.



Dorsey'in hesabının bazı kullanıcıların hesaplarının nefret söylemi ya da şiddet tehditleri sebebiyle kapatıldığı sırada yanlışlıkla askıya alındığı bildirildi.



Dorsey'in 2,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.