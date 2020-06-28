Twitter kullanıcılarının en mutsuz iki haftası belirlendi

Sosyal medyadaki küresel mutluluğun ölçülmesiyle mayıstan itibaren ruh halinin daha önce görülmedik biçimde düştüğü aktarıldı.

Sosyal medyada küresel mutluluk düzeyini ölçmeyi amaçlayan araştırmacılar, 26 Mayıs’tan sonraki iki haftalık zaman diliminin Twitter’ın “en mutsuz” dönemi olduğunu tespit etti.

Vermont Üniversitesi uygulamalı matematik alanında çalışma yürüten Chris Danforth ve Peter Dodds, 2008’den bu yana Twitter’dan aldıkları verileri inceleyerek hedonometreyle ölçüyor. Cihaz her gün, herhangi bir sınıflandırma yapılmadan rastgele oluşturulan örneklemin yüzde 10’unu inceleyerek, ifadelerin ne kadar olumlu veya olumsuz olduğunu değerlendiriyor.

Independent Türkçe'nin Nature'da yer alan haberden aktardığına göre, martın ortasında, Covid-19 pandemisi Batı Yarımküre’yi etkisi altına alırken, cihaz küresel ruh halinde derin ve sürekli bir düşüş kaydetti.

Bilim insanları, George Floyd’un öldürülmesinin ardından dünya genelinde patlak veren protestolarla da, daha önce hiç olmadığı kadar olumsuz bir duygu dalgası başladığını ifade etti.

Hedonometre, tweetlerde kullanılan ifadeleri, Google Books, The New York Times, şarkı sözleri ve Twitter’ın kendisinden alınan 10 binden fazla kelimeden oluşan veritabanıyla karşılaştırdı. Bu kelimeler 50 kişi tarafından 9 puanlık bir skalada puanlandırıldı.

Tarafsız kelimeler ve çok farklı puanlar alan kelimeler değerlendirmenin dışında tutuldu.

Silahlı saldırıların yaşandığı, tartışmalı hükümet politikalarının duyurulduğu ve tanınan kişilerin öldüğü günlerin hedonometrede düşüşlere neden olduğu ifade edildi. Danforth, bunların arka plandaki müzik, spor ya da ünlülerle ilgili konularda yürütülen tartışmalarla bastırıldığını söylüyor.

Fakat pandemiyle ilişkili tecritlerin insanların zamanının ve dikkatinin önemli bir kısmını doldurmasıyla, mutsuzluk belirtilerinin uzamasının mantıklı olduğu belirtiliyor.

Danford ve Dodds her ne kadar bunun çok önemli bir çalışma olduğunu ifade etse de, diğer araştırmacılar çalışmanın sonuçlarına temkinli yaklaşıyor.

Twitter’ın kullanıcı profilinde zaman içinde yaşanan değişiklikler ve kullanıcıların kullanma biçimindeki değişikliklerin mutluluk veya mutsuzluk konusunda kesin çıkarımlarda bulunmayı zorlaştırdığı belirtiliyor.

Columbia Üniversitesi’nden Desmond Patton, üzüntünün tablonun bütününe dair bir çerçeve sunamayacağını söylüyor.

Danforth, tweet yoğunluğunun geçen iki haftada 2019’un günlük ortalamasına göre neredeyse ikiye katlandığı söyledi.

Hem pandeminin hem de protestoların uzun süreli etkilerinin durumun ortaya çıkmasında pay sahibi olduğu ifade edildi.