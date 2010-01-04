'twitter' kullanıcılarını kızdıracak açıklama

T24-

Son dönemde artan twitter kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Artık hemen herkesin bir twitter hesabı var, twitter bir çeşit iletişim aracı olmuş durumda..

Özgüven sorunu yaşıyorlar

Çok ağır bir ifade olmadı mı?



Kendilerini var etmek için mi twitter kullanıyorlar?



Ölüm saplantısını arttırır

Sabah Gazetesi'nden İdil Demirel'e konuşan Psikoterapist Çağatay Öztürk "twitter" kullanıcılarını kızdıracak açıklamalarda bulundu.Son günlerde pek çok magazin haberi, twitter'dan çıkıyor. Ülkenin en ünlü gazetecileri birbirlerine twitter hesaplarından cevap veriyor. Yıldızların ve magazin ünlülerinin nerede ne yaptığını twitter'a bakıp öğrenmek mümkün... twitter, son zamanlarda tam bir çılgınlık haline geldi. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada durum benzer! Son bir yıl içinde, dünya çapında twitter kullanımı, yüzde bin 328 gibi astronomik bir oranda arttı. twitter'a olan bu yoğun ilgiyi, twitter kullanların profilini ünlü isimlerin de tercih ettiği Psikoterapist Çağatay Öztürk ile konuştuk. Öztürk, her şeyin olduğu gibi internetin ve sosyal sitelerin de kontrolsüz kullanımının kişilik bozukluklarının bir sonucu olduğu görüşünde. "twitter'dakiler teşhirci, onların yazılarını okuyanlar da röntgenci" diyen Öztürk; kontrolsüz bir şekilde twitter'a girenleri psikanaliz yaptırmaya çağırdı.Teknoloji, hayatınızı kolaylaştırmak için var olmalı. Eğer, teknoloji yüzünden, hayatınızda olmayan zorluklar türemeye başladıysa bir sorun var demektir. Cep telefonu kullanımı için de aynı şey söz konusu, internet kullanımı için de... Biz buna 'dürtü kontrol bozukluğu' diyoruz. Bu söylediklerim twitter kullanımı için de geçerli.Bir psikolog olarak, twitter'da kişinin özelini bu kadar rahat bir şekilde paylaşmasını, insanların da bunu okumasını nasıl yorumluyorsunuz?Amerika'da katıldığım bir konferansta son yıllarda artan teknoloji kullanımı ve bunun psikolojik açılımlarını irdelemiştik. twitter kullanımını da yine bu konferansta konuştuk. Ben de konferansa katılan diğer psikolog ve psikanalistler gibi aynı şeyi düşünüyorum: "twitter'da yazanlar teşhirci, onların yazdıklarını okuyanlar da röntgenci..."Tabii ki kontrolsüz ve aşırı kullanımından bahsediyoruz. Ayrıca bunu söyleyen de ben değilim. Yapılan araştırmalar, psikolojinin temelini oluşturan teoriler bize bunu söylüyor. Bir kez daha söylüyorum, üye olup yazanlar teşhircilik, onları takip edenlerde de röntgencilik ruhu vardır. "Ben şu an duştayım", "Seviştim", "Çok heyecanlı bir gece geçirdim" demek normal bir şey mi? Bu tamamen teşhirciliktir. Bunları yazanlar, özgüven sorunu yaşayan kişiliklerdir. Teoriler de aynı şeyleri söylüyor!ABD'li psikolog Abraham Maslow'un 'hiyerarşi teorisi' vardır. twitter'da yaşanan olayı, bu teoriyle açıklayabiliriz. Bu teoriye baktığımızda, çocukluk döneminden itibaren anne ve baba ile kurulan yanlış ilişkiler özgüven sorunu olan, kendini var etme çabası olan kişiler yaratır. Bu tür kişilik sorunu olanların da twitter gibi sanal ortamlarda kendilerini var etme çabası olduğunu görüyoruz.Kendini var etmekTabii ki... Bunun altında yatan sebepleri de açıklamak isterim. Aidiyet kavramından yoksun kişiler genellikle böyle sanal ortamlarda kendilerini var etmeye çalışır. Kendilerini bir yere ait hissetme iç güdüsüyle böyle bir ortama girip, özellerini paylaşırlar. Bu durum insanın aklına 'kastrasyon kompleksini' de getiriyor.twitter kullanıcıyla, 'kastrasyon kompleksi' arasında nasıl bir bağ var?Freud'un 'kastrasyon kompleksi' ile twitter'da özelini paylaşmayı açıklayabiliriz. İnsanlar, değer verdikleri şeyi kaybetmekten korkar. Bu kadar özelini ve mahremini, yani bu kadar kaybetmekten korktuğu şeyi umuma açan insan, 'kastrasyon kompleksini' aşamamış demektir. Biz buna twitter'dakiler 'penis kaybetme kompleksinin bir uzantısını' yaşıyor diyebiliriz.twitter'ın, kişilerin büyük sorunlar yaşamasına neden olacağına inanıyor musunuz?twitter gibi sanal ortamlarda, insanlar kendilerini diğerlerinin görmesini istediği şekilde gösterir. Bu da son derece sağlıksız sonuçlara neden olur. Benlik kaygısı yaşayan insanın ölüm korkusu (ölüm saplantısı) da depreşir. Çünkü, kendini teşhir etmek isteyen insanlar ilerleyen yıllarda bunu aynı rahatlıkla yapamamaya başlar. Teşhir ettiği şeylerin varlığı elinden gitmeye başladığı zaman, teşhir ettiği şeylerin altında ezilir. Kendi içinde çelişmeye başlar, bu da kendisini ölüme yaklaştırır.Psikanalize gitmelerini tavsiye ederim. Çocukluk dönemlerinin ve bilinçaltlarının cidden incelenmesi gerekiyor. Bu kişilerin 'Niye ben buradayım, niye kendimi bu kadar umuma açmışım" diye kendilerine sorması gerekiyor. Anne ve babalarıyla ilişkileri üzerine yoğunlaşsınlar. Anne ve babayla olan ilişkide muhakkak bir sorun vardır.