Twitter kullanıcıları dikkat!

T24 - Twitter'da son günlerde sayısı hızla artan "Twitter hesabım 500 TL, Türkiye'de 25. sırada" iletileri kullanıcılar için ciddi tehdit oluşturuyor.



Twitter'da son günlerde iyice artan "Twitter hesabımın değeri 950 TL, Türkiye sıralamasında 36. sırada, sıralamanı öğrenmek için tıkla" iletileri kullanıcıların aklını karıştırmışa benziyor. Halbuki böyle bir 'değer'den bahsetmek imkansız.



Twitter'dan gelen bu iletilerin aslında ne Twitter'la ne de arkadaşlarla ilgisi var. Hürriyet'in aktardığına göre asıl sorun, kullanıcıların Tweervalue.com gibi sitelere girip kendi Twitter hesaplarıyla ilgili bilgi paylaşmaları ve arkadaşından geldiğini sandığı söz konusu iletideki bağlantı adresler,ine tıklamasından kaynaklanıyor.



Örneğin bu tür, 'Twitter hesabına paha biçen' sitelerde kullanıcılardan Twitter adresi isteniyor. Bunun karşılığında ise kullanıcıların Twitter hesabının değerini ve Türkiye'deki sıralamasını kullanıcıyla paylaşıyor.



Oysa böyle bir şey elbette mümkün değil. Twitter hesaplarının Twitter ekibince belirlenen bir değeri olmadığı gibi, Türkiye veya dünya sıralaması bazında kullanıcılarının hesabının popülaritesini görebilmesi söz konusu değil.



Bu yüzden bu tür sitelere asla girilmemesi gerekiyor ve arkadaşınızdan geldiğini sandığınız bu tür iletilere itibar etmemenizde sonsuz fayda var. Zira bu gibi siteler nedeniyle Twitter hesabınızı kaybetmeniz işten bile değil.





