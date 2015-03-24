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Bilim / Teknoloji

Twitter konum bilgisi gösterimi için Foursquare ile anlaştı

Artık Twitter kullanıcıları tweet bilgileri altında, Foursquare’den çekilen mekan bilgisi ismini isteğe bağlı olarak görebilecek

24 Mart 2015 19:38

Twitter, tweetlerin atıldığı konum bilgisini kullanıcılarının istekleri doğrultusunda bugüne dek paylaşabiliyordu. Tweet’lerde konum bilgisi GPS üstünden verilerek, tweet’in geldiği bölge de tweet’in alt satırında saat bilgisinin hemen yanında yer alıyordu.

Webrazzi.com'da yer alan habere göre, Twitter, son olarak duyurduğu yeni iş ortaklığıyla bu işi Foursquare’e havale etti. Bundan böyle tweet bilgileri altında, kullanıcılar Foursquare’den çekilen mekan bilgisi ismini isteğe bağlı olarak görebilecek. Kısacası bundan böyle Twitter’da tweet’i atarken mekanınızı paylaşmanız da mümkün olacak.

Twitter uygulaması üstünden atılan tweet’lerde konumunuzu işaretlediğinizde, burası aslında bir hashtag gibi kullanılabiliyor olacak. Yani tweet’lerdeki mekan bilgisinin üstüne tıkladığınızda, o mekanla ilgili Twitter üstünde diğer konuşulanları da görebiliyor olacaksınız.

Web versiyonuna gelmeyecek olan özellik, sadece Twitter’ı Android ve iOSuygulamaları üstünden kullanılan kullanıcılara açık olacak. Tweet içindeki mekan bilgisi de koordinatlara göre Foursquare tarafından sağlanacak. Foursquare bu noktada Twitter’a veri sağlarken, Swarm uygulaması üzerinden check-in olma gibi özellikler henüz söz konusu olmayacak.

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