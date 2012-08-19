T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Twitter katili Cemre geliyor

Cemre Güngör’ün, New York’ta iki Amerikalı arkadaşı ile birlikte kurduğu 'Branch' isimli yeni sosyal medya sitesine Twitter’ın kurucuları ortak oldu

19 Ağustos 2012 14:04

Türk genci Cemre, Twitter’ın kurucularını da yanına ortak alarak “Twitter Killer” ya da “anti-twitter” benzetmesi yapılan yeni sosyal medya sitesi “Branch”ı kurdu. Daha çok tartışma üzerine kurulu site yayına girdi.
 
Türk genci Cemre Güngör’ün (25), New York’ta iki Amerikalı arkadaşı ile birlikte kurduğu “Branch” isimli yeni sosyal medya sitesine Twitter’ın kurucuları ortak oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Sosyal medyada devrim yapacak olan “Branch” (Dal), konuları Twitter’ın aksine kullanıcıların açtıkları tartışma konularını adeta ismi gibi ‘dallandırarak’ derinlemesine sunuyor.

Kullanıcıların twitter hesaplarını entegre edebildikleri “Branch”, aynı zamanda gazetelerinin ve klasik tartışma forumlarının internette sunduğu kullanım kargaşasını, yavaşlığı ve görsel zayıflığını gideriyor. Kullanıcıların “izleyici” ya da “kullanıcı” olarak iki farklı seçenekte tartışmaları izleyebileceği “Branch”, her isteyen istediği arkadaşını davet ederek bir tartışma başlatabiliyor.

Cemre Güngör sistemi şöyle anlatıyor: “İnternette insanların yayın yapmasını sağlayan tüm platformlar tek yönlü. Örneğin; Twitter’da insanlar birbirleriye yazışıyor ama, yapısı gereğiyle dışarıya mesaj gönderdiğiniz bir program. Bir sürü sitenin yorum kısmı var ama yapıları gereği iyi bir tartışma sağlayan programlar değil. Biz insanların birbirleriyle konuşmasını tartışmasını sağlayabilecek bir platform olabilir mi diye düşündük. Genel olarak yaptığımız bundan farklı değil. Katılımcıları, tartışmayı başlatan kişi davet ediyor. Ama, diğer insanlar izleyici olarak takip edebiliyor. Bu konuşmaları Twitter’dan da duyurabiliyorsunuz. Esas amacımız, özellikle gazetelerde herkesin bu tartışmalara katılmasını istemiyoruz. Çok kargaşa ve fazlalık oluyor.”


Yemek, Obama, İstanbul


Amerikan medya organlarının kendileriyle toplantılar yaptıklarını anlatan Cemre, Branch’taki tartışmalar hakkında bilgi veriyor:

“İnsanlar Branch ile gerçek kimliklerini kullanarak tartışmalara katılıyor. Böylece sansürleme sürecine takılmadan anında aktarım sağlanıyor. Şimdiden kullanıcılar yemek konusu, Barack Obama’nın hayatını yazan bir yazar, Obama ailesini seviyormusunuz diye arkadaşlarını davet ederek tartışma başlattı. “İstanbul’a gidiyorum. Ne yapmalıyım?” diye de bir tartışma başlatabiliyorsunuz sitede.”

ETİKETLER

Cemre GüngörtwitterBranch

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24