Twitter katili Cemre geliyor

Türk genci Cemre, Twitter’ın kurucularını da yanına ortak alarak “Twitter Killer” ya da “anti-twitter” benzetmesi yapılan yeni sosyal medya sitesi “Branch”ı kurdu. Daha çok tartışma üzerine kurulu site yayına girdi.



Türk genci Cemre Güngör’ün (25), New York’ta iki Amerikalı arkadaşı ile birlikte kurduğu “Branch” isimli yeni sosyal medya sitesine Twitter’ın kurucuları ortak oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Sosyal medyada devrim yapacak olan “Branch” (Dal), konuları Twitter’ın aksine kullanıcıların açtıkları tartışma konularını adeta ismi gibi ‘dallandırarak’ derinlemesine sunuyor.

Kullanıcıların twitter hesaplarını entegre edebildikleri “Branch”, aynı zamanda gazetelerinin ve klasik tartışma forumlarının internette sunduğu kullanım kargaşasını, yavaşlığı ve görsel zayıflığını gideriyor. Kullanıcıların “izleyici” ya da “kullanıcı” olarak iki farklı seçenekte tartışmaları izleyebileceği “Branch”, her isteyen istediği arkadaşını davet ederek bir tartışma başlatabiliyor.

Cemre Güngör sistemi şöyle anlatıyor: “İnternette insanların yayın yapmasını sağlayan tüm platformlar tek yönlü. Örneğin; Twitter’da insanlar birbirleriye yazışıyor ama, yapısı gereğiyle dışarıya mesaj gönderdiğiniz bir program. Bir sürü sitenin yorum kısmı var ama yapıları gereği iyi bir tartışma sağlayan programlar değil. Biz insanların birbirleriyle konuşmasını tartışmasını sağlayabilecek bir platform olabilir mi diye düşündük. Genel olarak yaptığımız bundan farklı değil. Katılımcıları, tartışmayı başlatan kişi davet ediyor. Ama, diğer insanlar izleyici olarak takip edebiliyor. Bu konuşmaları Twitter’dan da duyurabiliyorsunuz. Esas amacımız, özellikle gazetelerde herkesin bu tartışmalara katılmasını istemiyoruz. Çok kargaşa ve fazlalık oluyor.”



Yemek, Obama, İstanbul



Amerikan medya organlarının kendileriyle toplantılar yaptıklarını anlatan Cemre, Branch’taki tartışmalar hakkında bilgi veriyor:

“İnsanlar Branch ile gerçek kimliklerini kullanarak tartışmalara katılıyor. Böylece sansürleme sürecine takılmadan anında aktarım sağlanıyor. Şimdiden kullanıcılar yemek konusu, Barack Obama’nın hayatını yazan bir yazar, Obama ailesini seviyormusunuz diye arkadaşlarını davet ederek tartışma başlattı. “İstanbul’a gidiyorum. Ne yapmalıyım?” diye de bir tartışma başlatabiliyorsunuz sitede.”