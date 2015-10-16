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Bilim / Teknoloji

Twitter, kapılarını yazılım açığını raporlayan Türk gençlere açıyor

Batuhan Katırcı ve Cihan Nalbant, Twitter’ın yeni ürünlerinin tanıtılacağı “Twitter Flight” organizasyonuna davet edildi

16 Ekim 2015 00:54

Sosyal paylaşım sitesi Twitter ve sahibi olduğu şirketlerden Periscope, kapılarını iki Türk öğrenciye açıyor. Twitter ve Periscope’ta yer alan açıkları bularak geliştirdikleri çözümlerle dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri Batuhan Katırcı ve Cihan Nalbant, Twitter’ın Kurucusu Jack Dorsey’in davetiyle San Francisco’ya gidecek.

BAU'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Katırcı ve Nalbant, Twitter’ın endüstri liderleri ve dünyanın dört bir yanından gelen mühendislerin katılımıyla gerçekleştireceği ve aynı zamanda Twitter’ın yeni ürünlerinin tanıtılacağı “Twitter Flight” organizasyonunda yer alacak.

Jack Dorsey başta olmak üzere, Fabric, Gnip, Periscope ve Twitter’ın takım liderlerinin son uygulama çözümleri ve Twitter platformundaki yenilikleri aktaracağı 21 Ekim’deki 'Twitter Flight' organizasyonu, mühendis ve sektör liderlerinin yanı sıra tüm dünyadan başarılı uygulama geliştiricileri de bir araya getiriyor.

Geliştirdikleri uygulamalarla Twitter tarafından fark edilen ve sistemde yer alan yazılımsal açıkların raporlanması ile özel olarak davet alan öğrenciler, bu organizasyon ile hem kendilerini hem de projelerini dijital dünyanın kalbi olan San Francisco’da yatırımcılara tanıtma imkânı bulacak. Batuhan Katırcı ve Cihan Nalbant, endüstri liderlerinden bir iş modeli olarak Twitter’ı nasıl kullandıkları hakkında bilgi alma imkânına da erişecek.

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