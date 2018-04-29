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BBC Türkçe

Twitter: İşteki son günü olan bir çalışanımız Trump'ın hesabını sildi

Sosyal medya şirketi Twitter, yaptığı açıklamada işteki son günü olan bir çalışanlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını sildiğini söyledi. Trump'ın @realdonaldtrump adlı Twitter hesabı, açıklamanın öncesinde 11 dakika boyunca Twitter'dan silinmişti.

29 Nisan 2018 20:30

Sosyal medya şirketi Twitter , yaptığı açıklamada işteki son günü olan bir çalışanlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını sildiğini söyledi.

@realdonaldtrump

Trump'ın hesabına girmeye çalışanlar 'Böyle bir hesap yok' ikazını görüyordu.

Twitter yaptığı ilk açıklamada bir çalışanlarının 'yanlışlıkla' Trump'ın hesabını sildiğini söylemişti.

Ancak şirket daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise, "Öğrendik ki Twitter'ın müşteri destek ekibinden Perşembe işteki son günü olan bir çalışanımız tarafından Trump'ın hesabı kapatıldı. Geniş çaplı bir araştırma yapıyoruz" dedi.

Attığı tweetleri ile meşhur olan Trump'ın hesabının kapanması ise sosyal medyada büyük ilgi yarattı.

Ünlü internet sitesi Mashable, attığı tweetinde, "Gizemli kahraman, sen kimsin? Amerika sana teşekkür etmek istiyor" dedi.

Bazı Twitter kullanıcıları ise işteki son günü olan Twitter çalışanın yaptığı bu hareketi hareketli resimlerle tarif etti.

Bir kullanıcı ise 'Trump'ın hesabının kapandığını ancak daha sonra geri geldiğini görüldüğünde' verilen tepkiyi betimledi.

Siyasetçi David Jolly ise "Söylemem gerek, Twitter'da Trump'ın hesabını 11 dakikalığına kapatan çalışan Nobel Barış Ödülü'nü alabilir" dedi.

Gizmodo gibi bazı haber siteleri ise Trump'ın hesabını silen çalışan ile röportaj yapmak için sosyal medyadan duyuru yaptı.

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