T24 LogoT24 Logo
Dünya

Twitter ırkçılığı, nefreti ve şiddeti destekleyen hesabı “doğrulamayacak”

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Sosyal paylaşım ağı Twitter, aşırı sağcı bir isme “doğrulanmış kullanıcı” hakkı verdiği için sert eleştirilere uğradıktan sonra, "mavi tik" işaretiyle belirttiği “doğrulanmış kullanıcı” olmanın koşullarının değiştiğ

16 Kasım 2017 18:27

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Sosyal paylaşım ağı Twitter, aşırı sağcı bir isme “doğrulanmış kullanıcı” hakkı verdiği için sert eleştirilere uğradıktan sonra, \"mavi tik\" işaretiyle belirttiği “doğrulanmış kullanıcı” olmanın koşullarının değiştiğini açıkladı.
Twitter\'dan yapılan açıklamada, “Doğrulanmış kullanıcı olma koşullarını tekrar gözden geçiriyoruz ve belirli kurallara uymayan davranışlarda bulunan kullanıcıların doğrulamasını geri alacağız” denildi.
Şirket bundan sonra “nefreti ve/veya şiddeti körükleyen, nefret gruplarını destekleyen, başkalarını tahrik ve taciz eden paylaşımlar yapan” kullanıcıların doğrulamalarının geri alınacağını belirtti.
Beyaz ırkçı Richard Spencer, aşırı sağ aktivist Laura Loomer ve İngiliz Savunma Ligi kurucusu Tommy Robinson’un da aralarında olduğu bazı isimlerin doğrulamaları kendilerine bir bildirim mesajı gönderilerek geri alındı.
Twitter, Ağustos ayında Charlottesville’de gerçekleşen aşırı sağcı bir yürüyüşün organizatörü Jason Kessler’e “doğrulanmış kullanıcı” ünvanı verdiği için sert eleştiriler almıştı.
Sosyal medya üzerinde oldukça tartışılan karar sonrası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter paylaşımları ve ABD’de Twitter paylaşımından hakaret içerikli konuşan siyasetçilerin doğrulanmış hesapları da sorgulanıyor. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHATwitterBeyazRichard SpencerLaura LoomerSavunma LigiTommy RobinsonunTwitter AğustosCharlottesvilledeJason KesslereSosyalABD Başkanı Donald Trumpın TwitterABDde Twitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24