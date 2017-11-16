Twitter ırkçılığı, nefreti ve şiddeti destekleyen hesabı “doğrulamayacak”

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Sosyal paylaşım ağı Twitter, aşırı sağcı bir isme “doğrulanmış kullanıcı” hakkı verdiği için sert eleştirilere uğradıktan sonra, \"mavi tik\" işaretiyle belirttiği “doğrulanmış kullanıcı” olmanın koşullarının değiştiğini açıkladı.

Twitter\'dan yapılan açıklamada, “Doğrulanmış kullanıcı olma koşullarını tekrar gözden geçiriyoruz ve belirli kurallara uymayan davranışlarda bulunan kullanıcıların doğrulamasını geri alacağız” denildi.

Şirket bundan sonra “nefreti ve/veya şiddeti körükleyen, nefret gruplarını destekleyen, başkalarını tahrik ve taciz eden paylaşımlar yapan” kullanıcıların doğrulamalarının geri alınacağını belirtti.

Beyaz ırkçı Richard Spencer, aşırı sağ aktivist Laura Loomer ve İngiliz Savunma Ligi kurucusu Tommy Robinson’un da aralarında olduğu bazı isimlerin doğrulamaları kendilerine bir bildirim mesajı gönderilerek geri alındı.

Twitter, Ağustos ayında Charlottesville’de gerçekleşen aşırı sağcı bir yürüyüşün organizatörü Jason Kessler’e “doğrulanmış kullanıcı” ünvanı verdiği için sert eleştiriler almıştı.

Sosyal medya üzerinde oldukça tartışılan karar sonrası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter paylaşımları ve ABD’de Twitter paylaşımından hakaret içerikli konuşan siyasetçilerin doğrulanmış hesapları da sorgulanıyor. (Fotoğraflı)