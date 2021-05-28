Twitter'ın abonelik hizmeti Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Twitter'ın yeni birçok özellik sunduğu abonelik hizmeti Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı belli oldu.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın kullanıcılara daha fazla özellik sunacak bir abonelik sistemi "Twitter Blue" fiyatı App Store sayfasında yer alan bilgiler ile ortaya çıktı.

Twitter Blue'nun ABD fiyatı 2,99 dolar olacak. Abonelik hizmetinin Türkiye fiyatı ise 30,99 TL olarak listelenmiş durumda. Twitter; 2,99 dolar olan ABD fiyatını Avrupa'ya 2,99 Euro olarak uyarladı ve Türkiye fiyatı da bu 2,99 Euroluk Avrupa fiyatının TL cinsinden sabitlenmesiyle belirlendi.

Twitter Blue'nun kullanıcılara sunmuş olduğu en büyük yenilik, "Tweet'i geri al" seçeneği olacak. Twitter Blue aboneleri, bir tweet gönderdikten sonra belli bir süre içinde paylaşımlarını geri alarak düzenleyip yeniden paylaşabilecekler. Ayrıca uzun flood serilerini okumayı kolaylaştıracak bir "Okuma modu" da bulunacak.

Twitter Blue, yeni tema renkleri, özel uygulama simgeleri, favori tweetleri kaydedip düzenleyebileceğiniz "Koleksiyonlar" özelliği" gibi bir dizi ek özellik de sunuyor. Twitter Blue'nun ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.