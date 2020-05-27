Twitter, ilk kez Trump'ın mesajına doğruluk kontrolü uyarısı getirdi

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarıyla ilgili iddialarının doğru olmadığı konusunda uyararak, ilk defa okuyucuları ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı mesajlardaki doğruluğu kontrol etmeye çağırdı.

80 milyondan fazla takipçisi olan Trump, Twitter’da yaptığı açıklamada posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarının “büyük ölçüde hileli” olacağını söyledi. Trump’ın açıklamalarından birkaç saat sonra Twitter, Trump’ın paylaşımlarının altında mavi ünlem paylaşarak okuyucuları “posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarına dair doğruları öğrenmeye” çağırdı.

Trump, söz konusu adımların ardından sert tepki göstererek attığı bir mesajda şirketi 2020 başkanlık seçimlerine karışmakla suçlarken, “Twitter serbest konuşma özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor. Başkan olarak bunun olmasına izin vermeyeceğim!” ifadelerini kullandı.

Twitter, yıllardır platformdaki içeriklere dair serbest bir politika benimsiyordu. Suistimale, sahte hesaplara, yanlış bilgilendirmenin artmasına neden olduğuna dair eleştirilerin ardından şirket serbest politikasını son yıllarda sıkılaştırmaya başlamıştı.