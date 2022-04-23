Twitter, iklim değişikliği hakkında yanlış bilgi veren reklamları yasakladı

T24 Dış Haberler

Sosyal medya devi Twitter, iklim değişikliğinin gerçek olmadığını savunan reklamları yasaklama kararı aldı.

Yeni şirket politikası kapsamında "iklim değişikliği konusunda bilimsel fikir birliği" ile çelişen reklamların kabul edilmeyeceği bildirildi. Twitter, mevcut olarak şiddet, küfür veya kişisel saldırılar içeren reklamları kabul etmiyordu.

Twitter, iklim değişikliği ile ilgili veriler için Birleşmiş Milletler'in Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ni kullanacaklarını ve kurallarını ihlal eden reklamlar konusunda bilgilendirme yapacaklarını belirtti.

Cuma günü yapılan açıklamada, "Twitter'da iklim krizi inkarcılığı üzerinden para kazanılmaması ve yanlış bilgi veren reklamların dikkati önemli konulardan uzağa çekmemesi gerektiğine inanıyoruz" denildi.

Twitter, "İklim değişikliği hakkında yanlış bilgilerin gezegeni koruma girişimlerine zarar verebileceğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.