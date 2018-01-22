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Twitter hesabını kapatan Ceylan Ertem: Savaşa hayır demek bile günah artık

Ertem, Afrin operasyonu sonrası "Savaş'a hayır" mesajı yayımlamış, gelen tepkilerin ardından Twitter hesabını kapatmıştı

22 Ocak 2018 18:22

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği 'Zeytin Dalı' harekâtının başlamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden "Savaş'a hayır" diyen ve gelen tepkiler üzerine “Allah kimseyi faşist yapmasın" notunu paylaşıp Twitter adresini kapatan Ceylan Ertem, Instagram'dan yeni bir mesaj yayımladı. Şarkıcı Ertem, "Savaşa hayır demek bile günah artık" dedi.

Ertem, bu kez Instagram hesabından bir açıklama yayınladı. “Keşke dünyanın hiçbir yerinde savaşlar olmasa. Keşke her şey insanca iletişimle çözülebilseydi. Ama maalesef dünya o kadar toz pembe yaşanmıyor. İnsanların ölmek zorunda kaldığı herkesin birbirine düştüğü bir gezegende yaşıyoruz” diyen Ertem, “Savaşa hayır demek bile günah artık” ifadesini kullandı.

"En güzel şey barış dilemek değil midir?"

Ceylan Ertem’in açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Oysa savaşan Mehmetçiklerimiz şehit olduğunda hangimizin yüreği yanmıyor. Memleketimiz ve dünyamız için en güzel şey barış dilemek değil midir? Çocuklarımız, kardeşlerimiz sevgi dolu günler yaşasın isterim. Tek isteğim bu. Kimse kırılmasın, üzülmesin, kızmasın ama son sözüm hala aynı. 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh.”

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