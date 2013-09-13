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Bilim / Teknoloji

Twitter halka arz oluyor

Tüm dünyada 200 milyon kullanıcıya sahip olan Twitter, Linkedln ve Facebook’dan sonra halka açılan üçüncü büyük sosyal medya şirketi oldu.

13 Eylül 2013 14:51

Twitter, halka arz için ilk adımı attı. Uzmanlar, halka arz için ilk garantörün Goldman Sachs Group Inc. olacağı düşüncesine sahip. Halka arz başvurusu Twitter’dan duyuruldu  ancak piyasa açılışının ne zaman tamamlanacağı netleşmedi.

Halka arz furyasında ilk olarak Linkedln, Mayıs 2011′de hisse başı 45 Dolar gibi bir fiyattan halka açılmıştı. Linkedln Hisseleri şu an da 249 dolar civarı işlem görüyor ve  yaklaşık olarak 28 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip bulunuyor. Facebook ise Mayıs 2012′de hisse başına 38 dolardan halka açılmış ve gün sonunda 45 Doları görerek 110 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı. Facebook hisseleri şu an da 44,75 dolardan işlem görürken,  yaklaşık olarak 108 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmış bulunuyor.

 

Peki Twitter’da rakamlar nasıl oluşacak?

 

Tahminlere göre Twitter’ın piyasa değeri şu anda 10 milyar dolar civarında. Her yıl yaklaşık olarak yüzde 40′lık büyüme gösteren şirket, mevcut rakiplerine bakıldığında sosyal ağ hizmetinin çok ufak bir parçası olarak görünse de, yine de dünya çapında 200 milyon, Türkiye’de ise 9 milyon civarındaki kullanıcı, her gün 400 milyonun üzerinde mesaj atıyor.

 

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