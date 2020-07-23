Twitter hackleme skandalında, aralarında Hollandalı bir siyasetçinin de olduğu 36 kullanıcının özel mesajları ele geçirildi

Twitter'da geçen hafta yaşanan hackleme skandalında hesabı ele geçirilen hesapların en az 36'sının özel mesajlarına ulaşıldığı ortaya çıktı. Ele geçirilen özel mesajlar arasında Hollandalı bir siyasetçinin de yer aldığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen hafta Twitter'da Elon Musk, Apple, Barack Obama, Uber, Bill Gates ve Kanye West'in de bulunduğu çok sayıda hesabın ele geçirilmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Yaşanan hackleme olayında 100'den fazla hesabın ele geçirildiği öğrenildi.

Siber saldırganlar ele geçirilen hesaplardan yaptıkları paylaşımlarda BitCoin talep etti ve kendilerine BitCoin gönderenlere bir süre sonra iki katı BitCoin geri vereceklerini söyledi.

Twitter, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada "Hedef alınan 130 hesaptan 36'sında saldırganların özel mesaj kutusuna eriştiğini düşünüyoruz. Özel mesajları ele geçirilenler arasında Hollanda'da seçilmiş bir siyasetçi de yer alıyor." ifadeleri yer aldı. Twitter, mesajları ele geçirilen siyasetçinin adını vermedi.

Öte yandan hackleme olayı sırasında profil fotoğrafı ırkçı bir karikatürle değiştirilen aşırı sağcı Özgürlü Partisi lideri Geert Wilders'ın mesajlarının ele geçirilmiş olabileceği düşünülüyor.

Hesaplar nasıl ele geçirildi?