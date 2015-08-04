Twitter 'haber' sekmesini test etmeye başladı

Sosyal paylaşım ağı Twitter, bugün itibariyle mobil uygulamalarında "Haber" sekmesini test etmeye başladı.

Zaman'da yer alan habere göre, Amerika'daki birçok Twitter kullanıcısı bu yeni özelliği çok yakında telefonlarında görecek.

"Haber" sekmesi Android ve iOS kullancıları için ekranın alt kısmında gösterilecek. Bu özelliğin Türkiye için ne zaman aktif olacağı ise henüz bilinmiyor. Twitter bu geliştirme ile haber dağıtım ağının bir parçası olamaya çalışacak. Benzer bir uygulamayı daha önce Google ve Facebook da duyurmuştu.



