Twitter gizlilik kurallarını değiştirdi

Sosyal medya ağı Twitter, hizmet şartlarını ve gizlilik politikalarını değiştirdi.

Twitter ürünlerini ve özelliklerini geliştirmeyi sürdürürken, hizmet şartlarını ve gizlilik politikalarını da geliştirmek üzere çalışıyor. Twiiter'ın gizlilik politikası, AB-ABD Gizlilik Kalkanı programı konusunda bir kısım içerecek şekilde güncellendi. Buna ek olarak, çeşitli servislerin zaman içinde nasıl değiştiğini güncelleyerek açık hale getirildi. Twitter 'dan yapılan açıklamada "Hizmet Şartları'mız şimdi daha kolay okunuyor ve daha iyi organize edilmiş durumda. Bunun dünyanın her yanındaki kullanıcılarımıza yardımcı olacağına inanıyoruz" dendi.

Twitter kamuya açık olmayan iletişimler, birden fazla hesap kullanma, oturum açmadan erişim ve reklam servisleri konularında ek bilgileri dahil etti. Kullanıcılar Yardım Merkezi'nde bu konuda daha fazla bilgi alabilir.

Twitter kulllanıcıları 30 Eylül 2016 tarihinde ve sonrasında hizmetleri kullanmaya devam ederse, yapılan değişiklikleri kabul etmiş olacak.