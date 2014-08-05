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Twitter, Fuat Avni kararına itiraza hazırlanıyor

Sosyal medya fenomeni Fuat Avni'nin hesabının Türkiye'de yasaklanması üzerine Twitter yetkilileri harekete geçti

05 Ağustos 2014 20:35

Twitter yetkilileri, Fuat Avni'nin hesabının Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye'de yasaklanmasına ilişkin karara itiraz edeceklerini söyledi.

Radikal'dan Elif İnce'nin haberine göre, Twitter’da 985 bin takipçisi olan @fuatavni adlı hesap bugün sabah saatlerinde Türkiye'den erişime kapatıldı.

Yolsuzluk operasyonları hakkında ortaya attığı iddialarla popülerleşen kullanıcı, son olarak bugün yapılan polis operasyonunu duyurmuştu.

Twitter yetkilileri, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı üzerine hesabı Türkiye’de erişime kapattıklarını ve karara itiraz edeceklerini belirtti.

 

'Basın özgürlüğü kötüye kullanılıyor'

 

Sulh Ceza Hakimi kararında @fuatavni isimli kullanıcının hakaret ve iftira suçlarını işlediğini ve “basın özgürlüğünün içerisinde unsurlarından olan internet özgürlüğünü” kötüye kullandığını belirtti.

Kararda, “...yazıların içeriğine bakıldığında soruşturmada görev alan .... ile ... isimlerinin de belirtilerek kamu görevlilerine alenen hakaret ve iftira edildiği, adil yargılamayı etkileyecek şekilde birçok yazı yazıldığı, halen bu şekilde yazıların yazılmasına devam olunduğu, fuatavni kullanıcı adıyla yazılan yazıların gerçekte kime ait olduğunun henüz tespitinin yapılamadığı, bu hususta çalışmaların devam ettiği, bu nedenle fuatavni isimli kullanıcı hesabına ait url adresine erişimin engellenmesi gerektiği...." belirtildi.

Twitter tarafından yayınlanan kararda şikayetçilerin kimliğine yer verilmedi.

 

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