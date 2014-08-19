Twitter favorilediğiniz tweet'leri de artık paylaşıyor!

Twitter'ın bir grup kullanıcı üzerinde denemelerine başladığı yeni işlev, favorilere eklenen tweet'leri aynı retweet'ler gibi ana sayfada gösteriyor.

Sosyal medya devi Twitter bir süredir kullanıcıların favorilediği tweet'ler üzerinde çalışma yapıyor. Bakın siz bir tweet'i favorilediğinizde arkaplanda ne oluyor?

Favoriler, normalde kullanıcıların kendi profillerinde saklanıyorlar ve kullanıcıların haber akışında gösterilmiyorlar. Yeni işlev, bazı kullanıcılardan tepki çekmiş durumda. Bir kullanıcı, favorilerin "zaman tünelinde" retweet gibi görünmesine anlam veremediğini, eski yöntemin daha iyi olduğunu söylüyor.

Twitter, yeni işlevden dev blog'unda henüz hiç söz etmedi. Sosyal devin çeşitli fikirleri denediği, bu fikirleri küçük gruplar üzerinde denediği biliniyor. Dolayısıyla yeni işlevin gün ışığını hiç görmeme ihtimali de var.