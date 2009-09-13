Twitter Facebook'u hafifletti

Sosyal ağ sitesi Facebook, Twitter'a olan ilginin hızla artmasından dolayı Twitter'la rekabet edebilecek Facebook Lite hizmetini başlattı.



Şimdilik sadece ABD ve Hindistan'da hizmet veren Facebook Lite, herkes tarafından ziyaret edilebiliyor, ancak Hindistan ve ABD dışında kullanılamıyor.



Asıl Facebook sitesinin daha az özellik taşıyan versiyonu olan Facebook Lite, internet bağlantısı yavaş olanlar için hızlı erişim sağlıyor.



Facebook Lite, orijinal olarak genişbant erişimleri yavaş olan az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler için düşünülmüştü, ancak Facebook Lite hizmeti önce Hindistan ve ABD'de başlatıldı. Zaman içerisinde diğer birçok ülkeye yayılacak.



Facebook kullanıcılarının yüzde 70'i Amerika dışından geliyor. Facebook, özellikle güneydoğu Asya ve Avrupa'da gittikçe büyüyor. Facebook Lite'da kullanıcılar kendi alanlarına yazı ve mesaj yazabilecek, fotoğraf ve video yükleyebilecek ve diğer kullanıcıların profillerini izleyebilecek. Ancak, daha karmaşık olan uygulamalar ve özel kutular, Facebook Lite'de yer almayacak.



Facebook Lite yeni görüntüsü ve kullanım kolaylığı nedeniyle, Facebook kullanıcılarını da çekme özelliğine sahip gözüküyor.