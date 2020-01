Twitter, Facebook ve Youtube engellendi

Facebook, Youtube ve Twitter'a erişim kısıtlandı. Bu sitelere yönelik herhangi bir kapatma yada yasaklama kararı olmamasına karşın kullanıcıların söz konusu sitelere erişimi çok yavaşladı. Sitelere VPN üzerinden normal şekilde ulaşılabiliyor.

Konuya ilişkin olarak TurkeyBlocks'un yaptığı duyuruda da, 25 Ağustos Perşembe 23:07’den itibaren internet üzerinde çoklu kısıtlama gözlemlendiği bildirildi.

Türkiye’nin iki büyük servis sağlayıcısı TTNet ve Uydunet’i etkileyen kısıtlama, daha sonra Turkcell ve Vodafone’un da dahil olduğu mobil servis sağlayıcılara sıçradı. Web siteleri ve mobil uygulamaların her ikisi de kısıtlama nedeniyle kullanılamıyor. Veriler ISS bağlantılarının kısıtlandığını gösteriyor.

Daha önce de büyük terör saldırıları ve sınır ötesi askeri operasyonlar sırasında yayın yasağı olmamasına karşın sosyal medya erişimi fiilen kısıtlanmıştı.

Confirmed: Twitter, Facebook & YouTube blocked by throttling in #Turkey at 11:07PM - reason unknown pic.twitter.com/vEGSt0jvWU