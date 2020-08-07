Twitter, devlet bağlantılı haber kuruluşlarını etiketlemeye başladı

T24 Dış Haberler

Sosyal medya platformu Twitter, resmi devlet temsilcileri, devlete bağlı medya kuruluşları ve bu kurumlarda görev alan üst düzey yetkilileri etiketlemeye başladı.

Artık Sputnik ve Xinhua gibi haber kuruluşlarının Twitter profillerinde ve yaptıkları her paylaşımda devlet bağlantılı olduklarını gösteren bir etiket yer alıyor. Bu etikette "... devleti bağlantılı medya" yazıyor.

Twitter, bu uygulamanın şu anda sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine (ABD, BK, Çin, Fransa ve Rusya) ait hesaplarda uygulanacağını bildirdi. Bu uygulamanın kapsamının ileride genişletileceği belirtildi.

Sosyal medya devi, devlete bağlı haber kuruluşlarının yanı sıra bu kurumlarda çalışan editör ve diğer üst düzey gazetecilerin de hesaplarının etiketlenebileceğini belirtti.

Twitter, "devletlerin finanse ettiği ancak editöryal bağımsızlığa sahip olan" ABD'li NPR ve Britanyalı BBC gibi kurumların etiketlenmeyeceğini aktardı.

Twitter, etiketlenen hesapların tweetlerini önermeyecek veya öne çıkarmayacak.

Basın kuruluşlarının yanı sıra devlet sözcüleri ve bakanlar gibi üst düzey devlet yetkililerinin de hesaplarında etiketler yer alacak.

Platform, bu kararı daha şeffaf olma girişimleri kapsamında aldıklarını belirtti.