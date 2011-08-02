Twitter değerini ikiye katladı

T24 - Twitter‘ın bir süredir oldukça büyük bir yatırım alacağı konuşuluyordu. Şirket bugün yaptığı açıklama ile yatırımı doğruladı. Zynga, Groupon, Facebook gibi önemli şirketlerin de yatırımcısı olan Rus yatırım firması DST ve Twitter’ın mevcut yatırımcılarından bazılarının katıldığı raund ile şirketin 800 milyon dolar civarında bir yatırım aldığı söyleniyor. Yatırım turuna katılan firmalar arasında geçtiğimiz hafta Trendyol’a da yatırım gerçekleştiren Kleiner Perkins de bulunuyor.



Webrazzi'nin Wall Street Journal’a dayandırdığı habere göre, Twitter’ın mevcut hissedarlarının bazılarının hisse satışı gerçekleştirdiği yatırım turunda, şirketin değerlemesi 8 milyar dolar civarında.



Twitter’ın resmi blogundan yaptığı açıklamada sosyal medya fenomeninin bazı istatistiklerine ve kuruluşundan bugüne ulaştığı noktaya dair bazı bilgilere de yer verildi.

Günde 200 milyon tweet



Paylaşılan bilgileri kısaca özetlemek gerekirse, sadece 1 yıl önce günde 65 milyon tweet gönderilen servis üzerinden, bugün günde 200 milyon tweet gönderiliyor. 1 yıl önce Twitter API’lerini kullanarak servise bağlana toplam 150 bin uygulama bulunurken, bu rakam bugün 1 milyonu aştı. Elbette tüm bu büyüme gerçekleşirken, Twitter’ın ekibi de büyüdü ve 12 ay içinde 250 kişi olan kadrosu bugün 600 kişiyi aştı.

150 milyon dolar reklam geliri kazanacak



Son zamanlarda özellikle yönetim kademelerinde sıkıntı günler yaşayan Twitter’ın eMarketer‘ın tahminlerine göre 2011 yılını 150 milyon dolar reklam geliri ile kapatacağı öngörülüyor. 2012 yılında ise aynı araştırmaya göre şirketin 250 milyon doları yakalayacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl 3.7 milyar ediyordu



Twitter’ın son yıllardaki büyümesi oldukça hızlı. Henüz Aralık 2010’da gerçekleşen yatırımda şirkete 3.7 milyar değer biçilirken 8 ay sonra şirketin değerinin 8 milyar dolara çıkması da bunun en büyük kanıtı.