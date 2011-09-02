Twitter defterini kapadı





T24- Hülya Avşar, "Tweet’te olmak çok ucuzladı" diyerek sosyal paylaşım sitesi Twitter macerasına noktayı koydu.







Hürriyet'teki habere göre, Hülya Avşar, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki sayfasına “Bayramda herkes tatilde. Tenis oynayacak birini bulamıyorum. Bugün oynamazsam günüm iyi geçmez” yazdı.





Takipçilerinin “Biz gelelim” yanıtına sinirlenen Avşar, “İşte beklediğim aptal cevaplar gelmeye başladı” yorumunu yaptı. Ancak bu yanıt, takipçilerini kızdırdı. Hakaret içerikli mesajların gelmeye başlaması üzerine Avşar, Twitter’ını kapatmaya karar verdiğini yazdı: “Tweet’te olmak çok ucuzladı. Okumak bile istemiyorum. Hatta artık yokum, bayyyyyyyy!”





Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs’taki Kaya Artemis Otel’de konser veren Hülya Avşar, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Ben size göstereyim, en güzel yerim neresi” dedi ve sırtını dönüp poz verdi.





Konserinde yeni albümünden ‘Geçmiş Olsun’u seslendiren Avşar, bu şarkının eski sevgilisi Sadettin Saran’a yazıldığıyla ilgili soruya “O sayfa kapanalı çok oldu, siz hâlâ orda mısınız” yanıtını verdi.