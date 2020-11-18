Twitter'dan yeni özellik: Yazılanlar 24 saat sonra silinecek

Twitter, dünya genelinde "Fleets" adında yeni bir özelliğini tanıttı. Yeni özellikle atılan tweetler Snapchat ve Instagram'daki gibi 24 saat içinde silinebilecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, Twitter daha önce Brezilya, İtalya, Hindistan ve Güney Kore'de denenen "24 saat içinde silinen tweetler" özelliğini hayata geçirdi. Twitter tasarım direktörü Joshua Harris ve ürün müdürü Sam Haveson tarafından yapılan açıklamada "Bazıları bize çok kamuya açık hissettirdiği için tweet atmaktan rahatsız olduğunu söylüyor. Atılan tweetler insanlara çok kalıcı geliyor. Fleet'ler atıldıktan bir gün sonra silindiği için insanlar kişisel düşünce ve hislerini paylaşmaktan çekinmiyor" ifadeleri yer aldı.

Yeni özelliği deneyen bazı kullanıcılar yazılanların 24 saatte silinmesinin tacize, zorbalığa yol açabileceğini söyledi. Twitter, geri dönüşleri dikkate aldığını söyledi.