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Bilim / Teknoloji

Twitter'dan 'yalan haber' adımı

Yanıltıcı ve yalan haberlere turuncu uyarı rozetleri koyulacak

21 Şubat 2020 17:26

Twitter, yanıltıcı, yalan haberlere turuncu uyarı rozetleri koymaya hazırlanıyor. Bu konuda kullanıcılarından destek alacak olan Twitter, sürece katkı sağlayan kişilere puan ve 'topluluk rozeti' vermeyi planlıyor.

Twitter, gerçeği yansıtmayan haberle mücadelesini güçlendirecek bir adım atmaya hazırlanıyor.

NTV'nin Business Insider'dan aktardığı habere göre, Twitter paylaşılan yanıltıcı ve yalan haberlerin altına turuncu renkte bir uyarı iletisi ekleyecek.Yalan haberleri tespit etmek için kullanıcılarından destek alacak olan Twitter, sürece katkı sağlayan kişilere puan ve 'topluluk rozeti' vermeyi planlıyor.

Henüz test aşamasında olan özelliğe ait videonun internete sızması sonrası ülke basınına konuşan Twitter sözcüsü, söz konusu özelliği test ettiklerini ancak tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağına henüz karar vermediklerini ifade etti.Twitter’ın, 5 Mart’ta platformdaki yalan ve yanıltıcı haberlere karşı yeni politikalarını açıklaması bekleniyor. Ancak test edilen bu özelliğin bu tarihte kullanıma girip bilmeyeceği henüz netleşmiş değil.

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