Twitter'da yine bir hackleme skandalı: Hindistan Başbakanı Modi'nin hesabı ele geçirildi

Twitter'da geçen aylarda 100'den fazla kullanıcının ele geçirilmesinden sonra bu kez de Hindistan Başbakanı Narendra Modi hacklendi. Sosyal medya uygulaması Twitter, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hindistan Başbakanı Modi'nin hacklenen Twitter hesabından yaklaşık yarım saat boyunca Bitcoin bağışlaması istenen tweet'ler atıldı. Hacklenen tweet'lerde "Evet bu Twitter, John Wick (Keanu Reeves'in canlandırdığı bir film karakteri) tarafından ele geçirildi" ve "Hepinizi cömertçe Başbakan Ulusal Covid-19 Fon'una bağış yapmaya çağırıyorum. Hindistan kripto para birimine başlıyor" yazıldı.

Kurtarıldıktan sonra tweet'ler silindi.

Konuya ilişkin CNN Business'a açıklama yapan Twitter, durumun farkında olduklarını ve gerekli adımları attıklarını söyledi. Twitter, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

100'den fazla hesap hacklenip Bitcoin bağışı istenmişti

Temmuz ayında Twitter'da Elon Musk, Apple, Barack Obama, Uber, Bill Gates ve Kanye West'in de bulunduğu çok sayıda hesap ele geçirilmişti. Yaşanan hackleme olayında 100'den fazla hesabın ele geçirildiği öğrenilmişti. Geçen ay yaşanan olayda da yine hesapları ele geçirenler Bitcoin bağışı isteyen tweet'let atmıştı.