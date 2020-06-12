Twitter'da "Devlet bağlantılı bilgi yayma faaliyetleri" gerekçesiyle kapatılan hesaplara Çin'den tepki

T24 Dış Haberler

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Rusya'dan da "devlet bağlantılı bilgi yayma faaliyetlerine" karıştığı gerekçesiyle toplam 32 bin 242 hesabı platformdan çıkarttı. Çin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yapılan açıklamada "Çin’i itibarsızlaştırmak için organize şekilde saldırı düzenleyen hesapları kapatsın." dedi.

TIKLAYIN- Twitter, AK Trol ağını ifşa edip çökertti; Stanford raporladı: Gezi döneminde, kamuoyu düşüncesini şekillendirmesi ve muhaliflere karşı çıkması için 6 bin kişi işe alındı

Yapılan açıklamada en fazla Çin ile ilgili hesapların silindiği vurgulandı. Çin devleti ile bağlantılı olduğu söylenen 23 bin 750 hesap kapatıldı. Çin Dışişleri konu ile ilgili olarak "Twitter eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsa, Çin’i itibarsızlaştırmak için organize şekilde saldırı düzenleyen hesapları kapatsın." açıklamasını yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying şunları söyledi: "Twitter gibi sosyal medya platformları, Çin hakkında yalanlarla dolu. Bunların kimi çok kötü niyetli. Bilginin bu denli yalan ve çirkin olabildiği bir dönemde, Çinli diplomatların da dahil olduğu kişilerin doğru bilgiyi daha yüksek sesle dile getirmesi gerekiyor.

Twitter eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsa, Çin’i itibarsızlaştırmak için organize şekilde saldırı düzenleyen hesapları kapatsın. Şunun bir kez daha altını çizmek istiyorum ki, Çin, dezenformasyon kampanyalarının en büyük kurbanı konumundadır. Çin her zaman yalan haber üretiminin ve yayılmasının karşısında olmuştur. "