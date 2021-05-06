Twitter'da bir dönem sona erdi: Fotoğraflar kırpılmayacak

Twitter sisteme yüklenen fotoğrafları akış sayfasında otomatik olarak kırpma özelliğini kaldırdı. Fotoğrafın tamamını görmek isteyen kullanıcılar içeriğe tıklamak zorunda kalıyordu. Twitter'ın görselleri otomatik olarak kırpması nedeniyle bazen istenmeyen kadrajlar da ortaya çıkıyordu.

Hem iOS hem Android'e gelen yeni güncellemeyle bu kırpılma işlemine son verildi.

Twitter yöneticileri güncellemenin kullanıcılardan gelen talepler üzerine böyle bir adım attıklarını belirtti. Mart ayında beta kanallar üzerinden kullanıma sokulan güncelleme tüm Twitter üyelerine açıldı.

Yeni özellikle ayrıca paylaşım esnasında fotoğrafın nasıl gözükeceğini de önceden görebilecekler.