Twitter'da 2020'nin en çok 'retweet' edilen paylaşımı belli oldu

Yıl sonuna yaklaşılırken 2020 yılına dair verileri açıklamaya devam eden Twitter'a göre bu yıl en çok retweetlenen paylaşım da belli oldu.

Twitter'a göre bu yıl en çok retweet'lenen paylaşım, ağustosta kanser nedeniyle hayatını kaybeden Chadwick Boseman’ın hesabından atılan son tweet oldu.Boseman'ın hesabından atılan son tweet tam 2,1 milyon kez retweet edilirken 924 bin 600 kere de alıntılanarak paylaşıldı.

Aynı tweetin beğeni sayısı ise tam 7,5 milyon olarak görüntülendi. Chadwick Boseman'ın hesabından atılan son tweet şöyle: