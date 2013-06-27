Twitter CEO'su: Twitter'ın bir perspektifi yok, o bir araç

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Twitter denilen bir bela var, yalanın daniskası burada" dediği Twitter'ın CEO'su Dick Costolo, Türkiye'deki kullanıcıların attığı tweet'ler ve kurumsal politikaları hakkında açıklamalarda bulundu. Costolo "Biz orada olanları editörlük sürecinden geçirmiyoruz. ‘Eğer senin görüşün böyleyse bunun için platformumuzu kullanamazsın’ demiyoruz. İnandıklarını söylemek için platformumuzu kullanabilirsin, diyoruz" dedi ve ekledi: "Platformun kendisinin bu şeylerde bir perspektifi yok. İnsanların kullanıp kendi perspektiflerine sahip olmaları için bir araç."

Hürriyet gazetesinden Tolga Tanış'ın haberine göre, Washington’daki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nde, “Sosyal medya çağında bir kasaba meydanı” başlıklı bir konuşma yapan şirketin CEO’su Dick Costolo, Twitter’ın nasıl işlediğini anlattı.

'Erdoğan'ın yorumlarından haberim var'

Panelin soru-cevap kısmında, Başbakan’ın Twitter konusundaki yorumları hatırlatılarak yöneltilen bir soruyu yanıtlandıran Costolo şunları söyledi: “Erdoğan’ın yorumlarından haberim var. Açıkçası, orada (Türkiye) olanları da izliyor ve gözlemliyorum. Bu açık halk platformuna sahip olmanın güzelliği, etrafınızdaki herkesin ne düşündüğünüzü görmesini, duymasını sağlıyor. Bu bir kasaba meydanı. Ve neyse o. Biz orada olanları editörlük sürecinden geçirmiyoruz. ‘Eğer senin görüşün böyleyse bunun için platformumuzu kullanamazsın’ demiyoruz. İnandıklarını söylemek için platformumuzu kullanabilirsin, diyoruz. Türkiye’de ve diğer yerlerde Türkiye’deki olayları izleyen insanlar da platformu bunun için kullanıyorlar. Platformun kendisinin bu şeylerde bir perspektifi yok. İnsanların kullanıp kendi perspektiflerine sahip olmaları için bir araç.”

Twitter'ın büyüleyici yanı

Costolo, Türkiye’deki bazı Twitter kullanıcılarının yazdıkları mesajlar nedeniyle gözaltına alındıkları hatırlatılıp, bu konuda Türk yetkililerin Twitter’dan resmi bir bilgi talebi olup olmadığı sorulması üzerine ise şöyle konuştu: “Twitter konusunda büyüleyici olan şeylerden biri de, politik konuşma için özellikle yardımcı bir platform. Çünkü kendi kimliğinizle kaydolabilirsiniz. Tunus’ta protestoculardan biri şimdi yeni hükümetin İçişleri Bakanı. Telefon numarası, posta adresi gibi şeyler de sormuyoruz. Politik konuşma yapabilmek için harika bir platform. Ancak öbür taraftan açık olmak gerekirse bu, insanlara tanınmış kişilerin için sahte hesaplar da açmasına da izin veriyor.”

Türkiye'nin talepleri konusuna açıklık getirmedi

Costolo, Twitter’dan Türkiye’nin herhangi bir resmi bilgi talebi olup olmadığına ise açıklık getirmedi. Şirketin basın sözcüleri de bu konudaki sorularımızı yanıtsız bıraktı. Erdoğan, 31 Mayıs’ta olayların şiddetlenmesi üzerine 2 Haziran’da çıktığı bir televizyon programında “Şu anda Twitter denilen bir bela var, yalanın daniskası burada. Sosyal medya denilen şey aslında şu anda toplumların baş belasıdır” demişti. Başta İzmir, bazı illerde de olayların organize edilmesine attıkları mesajlarla yardım ettikleri iddia edilen bazı Twitter kullanıcıları polis tarafından gözaltına alınmıştı.