"Twitter CEO'su Jack Dorsey, kariyerinin ilk yıllarında bırakıp moda tasarımcısı olmayı düşünmüş"

Twitter'ın kurucusu ve mevcut CEO'su Jack Dorsey'in mesleğin ilk yıllarında teknoloji endüstrisindeki işini bırakarak moda tasarımcısı yada masaj terapisti olmayı düşündüğü iddia edildi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, 2000'li yılların başında Missouri'li bir kod yazılımcısı olan Jack Dorsey, moda tasarımında bir kariyer yapmak yada bir masaj terapisti olmak için teknoloji endüstrisini terk etmeyi düşündü.

Söz konusu yıllarda kısa, gerçek zamanlı paylaşımların yapıldığı bir web platformu konsepti üzerinde çalışan Dorsey'in bu çalışmaları, 2006'da Twitter'ı ortaya çıkardı. New Yorker'a verdiği bir demeçte Dorsey, söz konusu süreci anlatırken "Tam bir başarısızlık gibi hissetmiştim" ifadelerini kullanmıştı. Twitter'ı faaliyete geçirmeden 1 ay önce, Dorsey'in Noah Glass'a geleceğe dair planlarından bahsettiği belirtildi.

Nick Bilton'un “Hatching Twitter: A True Story of Money, Power, Friendship, and Betrayal" kitabında yer verilen ifadelere göre Dorsey, Glass'a "Teknolojiyi bırakıp moda tasarımcısı olacağım" dediği kaydedildi. Hatta Dorsey San Francisco'daki bir moda okulunda eğitim aldı, ancak daha sonra bu fikrinden vazgeçti.

Hali hazırda Twitter ve Square platformlarının CEO'su olan Dorsey'in Forbes verilerine göre 12.9 milyar dolarlık serveti bulunuyor.