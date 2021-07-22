Twitter CEO'su Dorsey: Bitcoin bana internetin ilk yıllarını hatırlatıyor; son derece ilkeli ve her zaman gelişiyor

Twitter CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin topluluğunun kendisine internetin ilk yıllarını hatırlattığını söyledi.

Dorsey, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk ve ARK Invest CEO'su Cathie Wood'la Crypto Council for Innovation'ın çarşamba günü düzenlediği The B World adlı konferansa katıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Kripto para birimine desteğiyle bilinen teknoloji milyarderi, Bitcoinin bankacılık hizmetlerine erişimi olmayanlara tanıdığı imkanların kendisine ilham verdiğini söyledi. Dorsey sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama Bitcoin konusunda bana en çok ilham veren şey, ona yön veren topluluk. Bana internetin ilk dönemlerini hatırlatıyor. Son derece ilkeli, cehennem gibi garip, her zaman gelişiyor… Bir kariyerimin olmasının tek nedeni, Bitcoin'i inşa eden kişilerden çok şey öğrenmem."

Dorsey, Bitcoin'in uzun vadede dünya barışını sağlayacağını umduğunu sözlerine ekledi.

Konferansta söz alan Musk ise mayısta Bitcoin'le araç satışını durduran Tesla'nın, kripto para birimini muhtemelen tekrar kabul edeceğini söyledi.

Musk ayrıca Tesla'nın ve SpaceX'in elindeki Bitcoin'in dışında kendisinin de Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımı yaptığını açıkladı.

Konferansta yapılan açıklamalar, Bitcoin'i hareketlendirdi ve kripto para biriminin fiyatı tekrar 30 bin doların üzerine çıktı.

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