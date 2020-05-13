Twitter, çalışanlarına 'kısıtlama sonrası da evinizden çalışabilirsiniz' mesajı gönderdi

Sosyal medya şirketi Twitter’ın CEO'su Jack Dorsey, çalışanlara gönderdiği elektronik iletide, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sona erdikten sonra da evlerinden kalıcı olarak çalışma izinlerinin olacağını söyledi.



Salgının yayılmasını önlemek adına evden çalışma modeline geçen ilk teknoloji şirketlerinden biri olan Twitter, ofislerinin büyük bir bölümünü eylül ayından önce açmayı planlamıyor. Sosyal medya devi ayrıca yılın geri kalanındaki tüm fiziksel etkinliklerini de iptal etmiş durumda.

"Kısıtlamalar kalktıktan sonra isteyenler evinden çalışabilir"

BuzzFeed News’in haberine göre Twitter CEO’su Jack Dorsey, salı günü çalışanlarına bir e-posta gönderdi ve COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kalktıktan sonra dahi isterlerse evden çalışabileceklerini bildirdi. Söz konusu mesajda, “Ofisleri açmak bizim kararımız. Gelip gelmemek ya da ne zaman gelecekleri ise çalışanlarımızın kararı” ifadeleri yer aldı.

Twitter çalışanları, mart ayından bu yana evden çalışıyor. ABD’li sosyal medya devinin ardından Facebook, Microsoft, Google ve Amazon da dahil olmak üzere diğer bazı teknoloji şirketleri de evden çalışma modeline geçiş yapmıştı.

Bu arada, Twitter’ın süresiz evden çalışma iznine sunucuların bakımı gibi fiziksel mevcudiyet gerektiren işlere sahip çalışanlar dahil değil. Son olarak Twitter, evlerdeki çalışanlarının işle ilgili ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri temin edebilmeleri için sunduğu çalışma ödeneğini 1000 dolara yükselttiğini açıkladı.