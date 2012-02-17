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Yaşam

twitter bugün Fenerbahçe'li Alex'in bu fotoğrafını konuşuyor

Alex de Souza eşi alışveriş yaparken objektiflere yakalanınca sosyal medyanın en çok konuşulan malzemesi çıkmış oldu.

17 Şubat 2012 16:30

T24 - Fenerbahçe'nin yıldızı Alex de Souza'nın eşi alışveriş yaparken bir köşede elinde poşetlerle beklerken çekilen fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Birçok erkeğin en büyük kâbusudur, eşi ya da kız arkadaşı alışveriş yaparken bir köşede beklemek.

Bununla ilgili espriler yapılır, erkek yakınırken, kız etrafa bakındıkça bakınır.

Fenerbahçe'nin kaptanı Alex de Souza da böyle bir durumdayken objektiflere yakalanınca sosyal medyanın en çok konuşulan malzemesi çıkmış oldu.

Yaptığı asistler, attığı goller sonrasında 'Bunu yapan insan olamaz, olsa olsa uzaylıdır' dedirten Alex de hemcinsleri gibi elinde kızının montu, eşinin torbalarıyla bir kozmetik mağazasında otururken görüntülendi.

 

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