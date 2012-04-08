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Bilim / Teknoloji

Twitter beş internet sitesini dava etti

twitter, kullanıcılara virüs ve spam yollayan beş internet sitesi hakkında dava açtı

08 Nisan 2012 12:34

Twitter, kullanıcılarını Viagra reklamlarından virüs içeren linklere kadar sayısız spam yağmuruna tutan beş internet sitesine dava açtı.
 
Sitelerin kontrol ettiği ve bot olarak bilinen Twitter hesaplarından otomatik olarak gönderilen tweet’ler, diğer kullanıcıların bota takipçi kazandırmasını veya gönderilen linklerin tıklanmasını amaçlıyor.

Twitter, kullanıcıları spam tweet’lerle yaylım ateşine tutan sitelere karşı verdiği mücadeleye yönelik bir açıklama yaparak, “güvenlik önlemleri ve teknik çabalarımızın yanına yeni bir silah olarak hukuku eklediklerini” ifade etti.

Twitter’ın dünya genelinde 465 milyonu aşkın üyesi bulunuyor. Aktif kullanıcı sayısı ise 140 milyon. Üye sayısı arttıkça spam sorunuyla daha fazla karşılaşan Twitter’ın yanı sıra, aynı sorun nedeniyle Facebook ve Google’da geçmişte mahkemeye başvurmuştu.

Twitter, San Francisco’daki federal mahkemeye yaptığı başvuruda, TweetAttacks, TweetAdder, TweetBuddy, justinlover.info ve troption.com sitelerini dava etti. Twitter’ın öfkesine maruz kalan siteler Reuters’ın sorularını cevapsız bıraktı.

Twitter, “Açtığımız dava, diğer spam sitelerinin eylemlerini durdurmayı ve Twitter’da spamlere izin vermeyeceğimiz konusundaki kararlılığımızı göstermeyi amaçlıyor” dedi. Dünyanın en büyük mikro blogging sitesi, yakın zaman önce satın aldığı internet güvenlik şirketi Dasient’in, içeriklerinin güvenliğini sağlamak konusunda önemli bir yatırım olduğuna da dikkat çekti.

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