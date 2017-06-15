Twitter, baştan sona değişti

Twitter’ın görüntüsü baştan aşağı değişti.

Kullanımı kolaylaştırmak adına daha sade bir görünüme kavuşan Twitter, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerden faydalanarak tasarımının son halini verdi.

Hürriyet’in haberine göre, değişiklikler şöyle olacak:

Profil, ek hesaplar, ayarlar ve gizliliğin hepsine birden bir yerden ulaşabileceksiniz. Yan tarafta bulunacak yeni gezinti menüsü (side navigation menu) ve uygulamamızın altında bulunan daha az sayıdaki sekme ile karışıklık daha az olacak ve tarama daha kolay gerçekleştirilecek.

Website linkleri şimdi Safari’nin Twitter uygulamasındaki görüntüleyicisinde de açılabiliyor olacak ve böylece hali hazırda giriş yaptığınız internet sitelerine kolaylıkla ulaşabileceksiniz.



Tipografisi daha yalın ve birbirine uyumlu hale getirildi ve başlıklar kalınlaştırıldı. Böylelikle olan bitene daha rahat odaklanılabilecek. Yuvarlatılmış profil fotoğrafları ise neyin kim tarafından söylendiğini daha anlaşılır hale getirecek.

Daha sezgisel ikonlarla birlikte Tweetlerle, özellikle Twitter’a yeniyseniz, daha kolay etkileşime geçebileceksiniz. Örneğin insanlar ok şeklindeki ‘cevap ver’ ikonunun silmek veya bir önceki sayfaya geri gitmek anlamına geldiğini düşünüyorlardı. Bu ikonu herkes tarafından iyi bilinip sevilen yorum baloncuğuna çevrildi. Ayrıca daha iyi bir etkileşim için ikonlar daha sade hale getirildi.



Tweetler cevap, Retweet ve ‘like’ sayısını anında güncelleyecek ve böylece sohbetleri tam da gerçekleşirken, canlı olarak takip edebileceksiniz.

Ayrıca artırılmış renk kontrastı ve Safari Okuyucu görünümünde destekli linkleri her zaman açabilme seçeneği gibi ekstra erişim alternatiflerini de göreceksiniz.