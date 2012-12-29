Twitter bağımlılarına özel koltuk

ABD’de bir tiyatro salonu, Twitter bağımlıları için özel bir bölüm ayırdı. Performanslar sırasında tweet atmak veya mesaj kontrol etmenin de serbest olduğu belirtildi.

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Guthrie Tiyatro Salonu, cep telefonundan ayrılamayanlar ve her anını Twitter’da paylaşanlar için özel bir bölüm ayırdı. Bu özel bölümde seyirciler, performans sırasında diledikleri kadar tweet atabilecekler.

Salonun balkon kısmını ayıran tiyatro, ‘The Servant With Two Masters’ adlı oyunla uygulamayı başlattı.

Cnet internet sitesinin haberine göre, seyirciler, oyunu seyreden diğer kişileri rahatsızlık vermemek için salonun üst tarafından performansı telefonlarıyla birlikte takip edecek.

Bu tarz uygulamalar, Cincinatti Senfoni Orkestrası ve Florida’daki Palm Beach Operası’nda telefonu kapatamayan yöneticiler için uygulanmıştı.



'Saygısızlık' olduğunu düşünenler de var



‘Twitter koltukları’nın oyun ya da konserlerin reklamını yapmakta faydalı olacağı düşünülse da bazı tiyatro yöneticileri oyun sırasında mesaj ve tweet atmanın yapıma karşı büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.