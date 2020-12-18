Twitter, aşıyla ilgili yanlış bilgiler içeren tweet'leri kaldıracak

T24 Dış Haberler

Dünya, Koronavirüs salgınına karşı aşı planlarını oluştururken Youtube ve Facebook'un ardından Twitter da aşı hakkında yanlış bilgi yayan tweet'leri kaldıracağını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre sosyal medya platformları aşı karşıtlığına karşı adım atmayı sürdürüyor. Twitter'dan yapılan açıklamada "Gelecek haftadan itibaren zararlı, yanlış yönlendiren bilgilerin yayılmasını engellemek önceliğimiz olacak" ifadeleri kullanıldı.

Yanlış bilgi içeren tweet örnekleri arasında aşıların insanları kontrol etmek ya da bilinçli bir şekilde zarar vermek üzerine tasarlandığını iddia eden ya da Koronavirüs'ün gerçek olmadığını, aşıların gereksiz olduğunu belirten mesajlar gösterildi.

Ciddi tehdit oluşturmadığı ancak yine de yanlış bilgi verdiği tespit edilen tweet'lere ise uyarı işareti koyulacak.