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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Twitter, aşırı sağcıların hesaplarını dondurdu

Twitter Amerikalı aşırı sağcı "alt-right" hareketi üyelerinin hesaplarını dondurdu

17 Kasım 2016 00:25

Twitter, Amerikalı aşırı sağcı "alt-right" hareketinin pek çok üyesinin hesabını dondurdu. Hesabı dondurulanlar arasında beyaz milliyetçi bir düşünce kuruluşunun başkanı da bulunuyor.

Sosyal medya devi konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Fakat Twitter hafta başında kullanıcıların nefret içerikli paylaşımları şikayet etmelerini sağlayacak yeni yöntemleri duyurmuştu.

Alt-right üyeleri genel olarak göç, çok kültürlülük ve küreselleşme konularında sert söylemlere sahip.

Politik doğruluk ve feminizmi de hedef alan hareket, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı desteklemişti.

Hesabı dondurulanlar arasında kendini 'Amerika'daki Avrupalıların kimlik ve geleceğine' adamış bir yapı olarak tanımlayan Ulusal Siyaset Enstitüsü (National Policy Institute - NPI) başkanı Richard Spencer'da bulunuyor.

NPI'ın kendi hesabı ve enstitüye bağlı internet gazetesi Radix Journal'ın hesabı da donduruldu.

Spencer, YouTube'a yüklediği videoda "Bu uygulama, devam eden büyük bir temizlik anlamında kurumsal Stalizm'dir. İnsanları fikirlerine göre temizliyorlar" dedi.

Trollük yapmayan birçok üyenin de yasaklandığına dikkat çeken Spencer Twitter yerine Gab adlı platformu kullanmayı planladığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 2016 başında içişleri bakanı olduğu dönemde Spencer'ın İngiltere'ye girişini, düşüncelerinin "topluluklar arası şiddete yol açabileceği gerekçesiyle" yasaklamıştı.

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