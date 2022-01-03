Twitter, aşırı sağcı Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'in hesabını kapattı

Twitter, Koronavirüs'le ilgili yanlış bilgiler yayan ABD'li aşırı sağcı Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'in hesabını kapattı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, cumartesi günü Twitter'da yaptığı paylaşımlarda "ABD'de çok sayıda Covid aşısı bağlantılı ölüm" olduğunu" iddia etmişti.

Twitter, platformun Covid-19 bilgi politikalarını ihlal eden Greene'in hesabını kapattı. Hesap, daha önce dört kez daha askıya alınmıştı.

Greene, yaptığı açıklamada Twitter'ın "ABD'nin düşmanı" olduğunu söyledi ve platformu "Komünist devrimde düşmanlara yardım etmekle" suçladı.

Greene'in kurumsal Twitter hesabı ise hâlâ açık.

2020'de seçildiğinden bu yana Marjorie Taylor Greene, komplo teorileri ve seçimde usülsüzlük gibi iddialarıyla Washington'ın en tartışmalı isimlerinden biri haline gelmişti.