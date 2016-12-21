Twitter artık son dakika haberlerini bildirim olarak gönderecek

Günlük yaşamda daha etkin bir rol üstlenmek isteyen Twitter, ülke ve dünya gündeminde yaşanan son dakika gelişmelerini bundan böyle bildirim şeklinde kullanıcılara göndermeye hazırlanıyor. iOS uygulaması üzerinden son dakika haber bildirimleri için test sürecine başlamış durumda olan Twitter, kullanıcıların paylaşımlarına göre, son dakika haberleri 'bildirim' olarak telefona gönderiliyor.



Her ne kadar eskisi kadar güçlü olmasa da halen sosyal medyanın en etkin isimlerinin başında gelen Twitter, geçtiğimiz nisan ayında uygulama mağazalarında "Haberler" kategorisine geçiş yapmıştı.

Halen test aşamasında gibi görünen özellikten, ilk etapta sadece iOS kullanıcıları faydalanabiliyor gibi görünüyor. Android cihaz sahiplerinden henüz bu konuda bir paylaşım gelmemiş olması, testin sadece iOS kullanıcılarını kapsadığını düşündürüyor.

Test çerçevesinde gönderildiğini doğrulandı

Twitter’dan Mashable’a gönderilen açıklamada, söz konusu bildirimlerin devam eden bir test çerçevesinde gönderildiğini doğrulandı. Testin ne zaman başladığı bilinmese de, isimsiz kaynaklar özelliğin aylardır test edildiğini iddia etti. Farklı kullanıcı gruplarının teste dahil edildiği ve kullanıcılara ilgi alanları doğrultusunda bildirimler gönderildiği de gelen haberler arasında yer alıyor.