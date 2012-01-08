Twitter arkadaşının eşi konuştu





T24- Seda Sayan’ın geçtiğimiz günlerde Astoria’da birlikte görüntülendiği Gaziantepli terzi Erkan Çelik’in eşi Emine Çelik, dün suskunluğunu bozdu.





Hürriyet'in Kelebek ekindeki habere göre, Eşinin kendisini terk edip Sayan ile beraber yaşamaya başladığını ileri süren Çelik, çıkan haberlerin doğru olduğunu, ikilinin Twitter’da tanıştığını söyledi: “Eşim Seda Sayan’la Twitter’da tanışmış. Sonra Seda Hanım onu İstanbul’a çağırmış. Erkan da bana hiçbir şey söylemeden 1 Aralık’ta kalkıp Gaziantep’ten İstanbul’a geldi. Kendisinden bir daha haber alamadım. 5 yaşında çocuğum var, 7 aylık da hamileyim. Böyle bir durumda bizi ortada bıraktı.”





Emine Çelik, eşinin kendisine boşanma davası açtığını da öne sürdü: “Erkan’ın beş parası yoktur. Çalışmaz. Babası harçlık verir ona. Ama öğrendiğime göre Seda Hanım kendisine sıfır araba ve yeni kıyafetler almış, dişlerini yaptırtmış. Şu an beraber yaşıyorlarmış. 22 Aralık günü evime boşanma kağıdı geldi. Seda Hanım boşanmasını istemiş, hatta ona avukat tutmuş. Ama ben kesinlikle boşanmayacağım.”