Twitter'da açılan sahte hesaplardan Angela Merkel'den Silvio Berlusconi'ye pek çok ünlü politikacının yanında Türk siyasetçiler de nasiplerini alıyor. Listenin en başında Başbakan Erdoğan ile CHP lideri Deniz Baykal'ın atışmaları geliyor.



Twitter’da Recep Tayyip Erdoğan ismini aradığınızda karşınıza iki profil çıkıyor: Başbakan Erdoğan ve Turkish PM, yani Türkiye Başbakanı ifadesinin İngilizcesi. Turkish PM’in tam bir Erdoğan hayranı olduğu belli. Başbakan’la ilgili internet sitelerinde ne kadar haber varsa, hepsinin linkini veriyor.

Başbakan Erdoğan (basbakanerdogan) adlı Twitter kullanıcının “statü” mesajlarıysa âdeta bir mizah dergisini andırıyor. Cnn'nin haberine göre söz konusu üye, Türkiye'deki güncel siyasi gelişmeleri, kendince “espirili” bir dille yansıtıyor.



Çakma Erdoğan: "Sayın Baykal, follow me inşallah"



Tüm mesajlar 23 Ekim’de yazılmış. İlk mesaj “Twitter açılımı yaptım, hamdolsun” şeklinde. Hemen akabinde CHP lideri Deniz Baykal'a yönelik bir dizi çağrı yer alıyor. Bu mesajlarda Twitter’e özgü bazı terimlerin sık sık kullanıldığı gözlerden kaçmıyor. İlk çağrı “Sayın Baykal, follow me (beni takip et) inşallah” şeklinde. Sonraki mesajın da muhatabı yine ana muhalefet lideri: “Sayın Baykal, baş başa görüşelim direct message (doğrudan mesaj) at!”



Baykal'dan cevap geliyor



İşin ilginç yanıysa, mesajların Twitter’daki “Deniz Baykal (deniz_baykal) adlı bir üyeye hitaben yazılmış olması. İlgili üyenin isminin üzerine tıkladığınızda ise tam bir Hacıvat-Karagöz oyununa şahit oluyorsunuz. Çünkü sözde Erdoğan’ın az öncesi “direkt mesaj at” önerisine Baykal cevap yazmış: “Tayyip Bey, MSN’e geçelim, kameralı görüşelim. MSN adresin nedir?”