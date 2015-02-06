Twitter açıkladı: Türkiye tweet sildirmede dünya birincisi!

Twitter, 2014 yılının ikinci yarısını kapsayan Şeffaflık Raporu'nu yayınladı. Raporda dikkat çeken en önemli nokta ise dünya genelinde Twitter'dan en çok içerik kaldırılma talebinin ağırlıklı olarak Türkiye'den gelmesiydi. Twitter'a bu dönemde toplam 1982 içerik kaldırma talebi gelirken, bu rakamın 1820'si Türkiye'den geldi.

Hükümetlerin sosyal medyayı yakından izleyerek kontrol etme çabaları yeni değil. Özellikle genç kesim tarafından son derece etkili bir iletişim aracı olarak kullanılan sosyal ağ siteleri, sadece gündelik kullanım ile değil, toplumsal olaylardaki etkileri ile de sıkça gündeme geliyor.

Rekor yine Türkiye'de

Bu bağlamda Twitter 2014 yılı ikinci yarısında (1 Temmuz-31 Aralık 2014) ülkelerden gelen içerik kaldırma taleplerinin sayısını sayfasında paylaştı. Hürriyet’te yer alan habere göre, son 6 ayda Twitter'a içerik kaldırması için dünya genelinde toplamda 1982 talep gelirken, bu rakamın 1820'si tek başına Türkiye'den geldi. Diğer yandan Türkiye'de talep üzerine gizlenen Twitter hesabı sayısı ise 62 oldu.

Türkiye'nin ardından 101 içerik kaldırma talebiyle Brezilya gelirken, bu ülkeyi de 19 taleple Japonya izledi.

İlk 6 ayda da Türkiye birinciydi

Twitter'ın 2014'ün ilk yarısı için açıkladığı 'Şeffaflık Raporu'na göre de en çok tweet sildirme talebi Türkiye'den geldi. Twitter'ın açıkladığı rakamlara göre ilk 6 ayda Türkiye'den 304 hesap ile ilgili 183 Tweet silme talebi geldi ve bu talepler doğrultusunda bu mesajlar silindi. Ayrıca 17 hesap da askıya alındı. Raporda Türkiye'nin ardından en fazla talep Fransa'dan geldi. Bu ülkedeki 112 hesapla ilgili 107 Tweet sildirme talebi işleme alındı. Ayrıca 30 hesap da kapatıldı.