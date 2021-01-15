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Dünya

Twitter, ABD başkanlık hesabı 'Potus'u Joe Biden'a sıfır takipçiyle devrediyor

15 Ocak 2021 23:29

Twitter, ABD'nin resmi başkanlık hesabı '@POTUS'u 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Joe Biden'a sıfır takipçiyle devretti. 20 Ocak'a kadar kullanıcı adı '@PresElectBiden' olacak olan hesap bugün açıldı. Biden kampanyası, hesabın Obama'dan Trump'a devrinde böyle bir uygulama olmadığını belirtti.

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