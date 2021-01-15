Twitter, ABD başkanlık hesabı 'Potus'u Joe Biden'a sıfır takipçiyle devrediyor

Twitter, ABD'nin resmi başkanlık hesabı '@POTUS'u 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Joe Biden'a sıfır takipçiyle devretti. 20 Ocak'a kadar kullanıcı adı '@PresElectBiden' olacak olan hesap bugün açıldı. Biden kampanyası, hesabın Obama'dan Trump'a devrinde böyle bir uygulama olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın takipçileri, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesaplarına aktarılmayacak. ABD başkanlık hesabı '@Potus'u bugün açılan '@PresElectBiden' hesabı üzerinden devralacak olan Biden yönetimi duruma tepkili.

Biden kampanyası, hesabın Barack Obama'dan Trump'a geçtiği dönemde böyle bir uygulamanın olmadığını belirtirken, durumdan memnun olmadıklarını belirtti.

Potus hesabı, 2016 yılında 13 milyon takipçisiyle birlikte Obama'dan Trump'a geçmişti.

Twitter yetkilileri, devir teslimin ardından Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'in kişisel hesaplarının takipçilerine bu iki ismi takip etmelerine yönelik bildirim gönderileceğini belirtti.

'@Potus' hesabının 33,2 milyon takipçisi bulunuyor. Biden'ın kişisel hesabının ise 24,1 milyon takipçisi var.