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Bilim / Teknoloji

Twitter, 636 bin hesabı "şiddet ve teröre teşvik" gerekçesiyle askıya aldı

Twitter'a en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan ülkeler Türkiye ve Fransa oldu

22 Mart 2017 02:10

Twitter, 2015 yılının ortasından 2016 sonuna kadar 636  bin 248 hesabın "şiddet ve teröre teşvik" içeren paylaşımlar nedeniyle askıya  alındığını duyurdu. 

Şirketten yapılan "şeffaflık raporu" açıklamasında, sosyal medya  üzerinden terör ve şiddeti öven paylaşımlarla mücadele edildiği belirtilerek,  şeffaflık gereği de bu faaliyetlere ilişkin bilgi verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda geçen yılın ikinci 6 ayında "şiddet ve terörün teşviki"  nedeniyle 376 bin 890 hesabın askıya alındığı kaydedilen açıklamada, bu  uygulamanın başladığı 2015'in ortasından 31 Aralık 2016'ya kadar toplam 636 bin  248 hesabın askıya alındığı bildirildi.

Raporda, kuruluşa hükümetler ya da diğer kuruluşlardan gelen içerik  kaldırma talebi sayılarına da yer verildi.

Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık 2016 döneminde içerik kaldırılması için  mahkemelerden 894, hükümet ya da diğer kurum ve kuruluşlardan da 5 bin 31 talep  alındığı vurgulandı.

Terör eylemlerine ilişkin içerik paylaşımlarıyla da mücadele edildiği  belirtilen açıklamada, terör saldırıları yaşanan Türkiye ve Fransa'nın içerik  kaldırılması için en fazla başvuruyu yapan ülkeler olduğu kaydedildi.

 

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