Twitter 511,5 milyon dolar zarar etti

Halka arzı sonrası ilk bilançosunu yayımlayan Twitter, açıkladığı yüksek zararla hayal kırıklığı yarattı. Twitter, geçen yıl son çeyrekte 253,5 milyon olan zarar beklentisine karşın 511,5 milyon dolar zarar açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, kullanıcı sayısındaki artışın beklenenden daha düşük, zararın ise beklenenden daha fazla olduğu bildirildi.

Popüler sosyal paylaşım sitesi, halka açılmasının ardından mali tablolarıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, 2013'ün dördüncü çeyreğinde 253,5 milyon olan zarar beklentisine karşın 511,5 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu. Twitter, 2012'nin aynı döneminde 8,7 milyon dolar zarar etmişti.

Twitter, aktif kullanıcı sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artırarak 185 milyondan 241 milyona çıkarmasına karşın, 249 milyonluk beklentinin de gerisinde kaldı.

Bir önceki çeyrekte 159 milyar bakış alan sosyal paylaşım sitesinin "timelines" hizmetine bakış sayısı, dördüncü çeyrekte 174 milyarlık beklentinin gerisinde kalarak 148 milyar olarak gerçekleşti.

Merkezi San Francisco'da bulunan ve Evan Williams tarafından 2006 yılında kurulan tanınmış sosyal medya firması, kasım ayında halka açıldığı ilk gün yatırımcısına yüzde 73'lük getiri sağlamıştı.

Kurulduğundan bu yana sürekli zarar eden Twitter'ın gösterdiği güçlü büyüme potansiyeli yatımcısının ilgisini çekmişti. Analistler büyüme hızındaki düşüşün şirtketin hisselerine zarar verebileceğini belirtiyor.

Kasım ayında 26 dolarlık hisse fiyatıyla halka açılan Twitter, dün 65,97 dolardan kapandı. Twitter hisseleri, dördüncü çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından seans dışı işlemlerde yüzde 11 değer kaybetti.