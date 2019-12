-TWITTER 5 YAŞINDA ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Kısa mesaj değişim platformu ve sosyalleşme sitesi Twitter, bu hafta 5. doğum gününü kutluyor. İnternet kullanımında devrimi sürdürmek için büyümesini devam ettiren Kaliforniya şirketinin CEO'su Jack Dorsay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "5 yıl önce bugün Twitter'ın programını yazmaya başladık ve sekiz gün sonra ilk tweet gönderildi" dedi. Dorsey, 21 Mart 2006'da "Twttr'ımı yerleştirmekteyim" diye ilk mesajı göndermişti. Bugün 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunan ve günde 140 milyondan fazla mesaj atılan mikroblog sitesinde, 2010'da 25 milyar mesaj yayınlandı ve 100 milyondan fazla yeni kullanıcı üye oldu. Şarkıcı Lady Gaga (@ladygaga), 8,78 milyon izleyenle Twitter aleminin en çok izlenen kullanıcısı oldu, bunu 8,13 milyon kişiyle yeni yetmelerin sevgilisi Justin Bieber (@justinbieber), 7,12 milyonla Britney Spears (@britneyspears) ve 6,97 milyonla Amerika Başkanı Barack Obama (@barackobama) takip ediyor. "Two and a Half Men" adlı televizyon dizisinden kısa süre önce kovulan Aktör Charlie Sheen, 1 ve 2 Mart arasında 24 saatte bir milyon izleyene ulaşarak rekor kırdı. 370'den fazla çalışanı bulunan ve her hafta işe personel alan, merkezi San Francisco'da olan Twitter'ın, ayrıca New york, Chicago, Los Angeles ve Washington'da büroları bulunuyor. Artık vazgeçilmez iletişim yöntemlerinden biri olarak kabul edilen, Tahran rejimini zora sokan ve Tunus ile Mısır devlet başkanlarının devrilmesine yol açan aynı zamanda doğal afetlerde büyük yardımı dokunan Twitter'a, 4,5 ve 10 milyar dolar arasında değer biçiliyor. Sitenin sadece bu yıl 100 ve 150 milyon dolar arasında gelir sağladığı tahmin ediliyor.