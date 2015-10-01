Twitter 140 karakteri esnetiyor

Twitter'ın 140 karakterle sınırladığı paylaşımları şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, esneteceği bildirildi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, 140 karakter sınırını aşmamak kaydıyla paylaşımlarda bulunulmasına imkân veren Twitter, kısa süre içinde bu sınırlamayı ortadan kaldırabilir.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçirmeyi planlayan Twitter, bu kapsamda 140 karakter sınırını esnetecek. Mesajlaşmadaki 140 karakter sınırını kaldıran Twitter’ın, Periscope gibi ayrı bir uygulamayla uzun paylaşımlara imkân sağlaması bekleniyor.